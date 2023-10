Ein 30-jähriger Mann ist am Sonnabendnachmittag mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Die Unfallursache ist noch unklar.

Schrampe (vs) - Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer war am Sonnebandnachmittag auf der Landesstraße 5 von Arendsee in Richtung Schrampe unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Pkw VW nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er anschließend gegen einen Baum.

Ein 30-Jähriger fuhr auf der L5 mit seinem VW-Pkw gegen einen Baum. Foto:Polizei

Dabei zog sich der 30-Jährige schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu, heißt es im Pressebericht der Polizei Salzwedel.

Ein Rettungswagen brachte den Fahrer ins Krankenhaus nach Salzwedel. Das Auto war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit.