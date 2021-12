Auto überschlagt sich nahe Salzwedel: Fahrerin leicht verletzt

Am 23. Dezember ereignete sich ein Unfall, bei dem eine 22-Jährige leicht verletzt wurde.

In Immenkath bei Salzwedel ereignete sich ein Unfall.

Immenkath (vs) - Eine 22-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Nachmittag des 23. Dezembers den Verbindungsweg von Immekath nach Kusey. Nach den Angaben der Frau soll ein Reh die Straße überquert haben.

In der Folge versuchte die 22-Jährige nach rechts auszuweichen, kam von der verschneiten Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Fahrzeug.

Der Opel blieb letztendlich auf der Fahrerseite liegen. Die Frau verletzte sich leicht an der Hand. Das Tier lief unversehrt weiter. Am Opel blieben etwa 2.000 Euro Sachschaden zurück, so die Polizei.