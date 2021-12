Leetze (vs) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen der Ortschaft Leetze und der B248 bei Kuhfelde erlitt eine Autofahrerin (54) eine schwere Kopfverletzung. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwochmorgen (1. Dezember) gegen 5.25 Uhr.

Die Autofahrerin war mit ihrem Toyota Land Cruiser auf der Kreisstraße in Richtung B248 unterwegs. Als sie an einem am Fahrbahnrand geparkten Transporter vorbeifahren wollte, kollidierte ihr Wagen mit einer Landmaschine (Futtermischmaschine) im Gegenverkehr. Der Toyota fuhr nach Angaben der Polizei frontal in den Förderarm der Arbeitsmaschine.

Die Kopfverletzung erlitt die Autofahrerin beim Aufprall auf die Frontscheibe. Die 54-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Salzwedeler Altmark-Klinikum gebracht.

"Der Toyota erlitt wirtschaftlichen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf 15.000 Euro geschätzt", teilt die Polizei weiter mit.