Cheine (vs) - Eine Regionalbahn, die von Schnega (Niedersachsen) in Richtung Salzwedel fuhr, kollidierte am 7. Februar mit einem 79-Jährigen. Der Mann verstarb in Folge der schweren Verletzungen an der Unfallstelle bei Cheine auf Höhe Molochsbergk, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Bahnstrecke musste für circa drei Stunden vollgesperrt werden, so die Polizei. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Neben Polizeibeamten des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel waren Beamte des Bundespolizeireviers Stendal im Einsatz.