Beifahrerin bei Unfall auf der B190 zwischen Pretzier und Salzwedel schwer verletzt

Ein Hustenanfall des Fahrers führte am Montag zu einem Unfall auf der B190 im Altmarkkreis Salzwedel. Eine Frau erlitt dabei schwere Verletzungen.

Pretzier/Salzwedel (vs) - Aufgrund eines Hustenanfalls beim Fahrer kam am Montag (14. Februar) gegen 14.15 Uhr ein Auto von der B190 zwischen Pretzier und Salzwedel von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Die Beifahrerin verletzte sich schwer.

Wie die Polizei mitteilt, gab der 73-jährige Fahrer des Opel Agila an, dass er sich während der Fahrt verschluckt hatte und dann kräftig husten musste. Nach dem Zusammenprall mit einem schmalen Baum kam der Wagen schließlich auf einem Acker zum Stehen.

Die Beifahrerin (42) wurde mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma ins Salzwedeler Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer wurde dort vorsorglich untersucht.

Der Opel musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro.