Hunderttausende Euro Schaden gibt es, nachdem ein Lkw bei Böddenstedt in den Graben gekippt ist. Die Straße war für die Bergung voll gesperrt.

Lkw stürzt in Straßengraben: Vollsperrung und Hunderttausende Euro Schaden

Für die Bergung eines Lkw, der bei Böddenstedt in den Straßengraben stürzte, wurde die Reimmannstraße voll gesperrt. Foto:

Reimmannstraße/Böddenstedt (vs) - Zu einer anderthalbstündigen Sperrung ist es am Mittwochnachmittag in der Reimmannstraße aus Böddenstedt gekommen. Der Grund: ein umgekippter Laster, wie die Polizei mitteilt.

Demnach wollte ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Sattelzug an einem haltenden Auto vorbeifahren, als er offenbar die Breite der Straße falsch einschätzte. Der Mann sei auf den Grünstreifen gekommen und in den Straßengraben gekippt. Der Mann sei dabei unverletzt geblieben.

Es entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von Hunderttausenden Euro.

Für die Bergung des Lkw habe die Straße für 90 Minuten komplett gesperrt werden müssen, heißt es.