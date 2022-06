Brand einer Mülltonne droht in Mechau, auf Schuppen überzugreifen

Die Aufmerksamkeit eines Nachbarn und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr haben bei einem Mülltonnenbrand in Mechau Schlimmeres verhindert.

Die Feuerwehr wurde zu einem Brand auf einem Grundstück in Mechau gerufen.

Mechau - Im Arendseer Ortsteil Mechau hat es am frühen Sonnabendabend auf einem Wohngrundstück gebrannt. Wie die Polizei informierte, stellte ein Anwohner der Straße Am Hahnberg fest, dass nebenan auf einem Grundstück Rauch aufstieg. Er eilte dorthin, konnte den Bewohner dieses Grundstücks aber nicht ausfindig machen. Stattdessen stellte er fest, dass eine Mülltonne Feuer gefangen hatte. Daraufhin alarmierte der Mann die Feuerwehr, die sich auch umgehend auf den Weg machte und die Tonne löschte. Zudem konnte sie ein Übergreifen der Flammen auf einen nahen Schuppen verhindern, dessen Wand durch das Feuer bereits in Mitleidenschaft gezogen worden war.