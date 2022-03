Brand in Salzwedel: Das ist bis jetzt bekannt

Salzwedel (vs) - Bei der B71 in Salzwedel kam es am 6. März zu einem Ödlandbrand am Ortsausgang Salzwedel in Richtung Chüttlitz.

Dieser wurde dort am Sonntagnachmittag gemeldet. Durch sechs Kameraden der Feuerwehr Salzwedel konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Der Schaden hält sich in Grenzen und wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, heißt es in einer Pressemitteilung.