Lebensgefahr für Geflüchtete Brennendes Asylheim in Salzwedel: Jetzt steht die Brandursache fest

In Salzwedel in der Altmark in Sachsen-Anhalt hat ein Asylheim gebrannt. Das Feuer brach an der Fassade des Wohnheims aus. Anfänglich stand ein Brandanschlag im Raum. Nun hat sich herausgestellt, was zu den Flammen führte.