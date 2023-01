Damenfahrrad: Besitzer in Diesdorf wird gesucht

Wer vermisst dieses Damenfahrrad? Es wurde in Diesdorf in einem Waldstück gefunden.

Diesdorf (vs) - Die Polizei sucht den rechtmäßigen Besitzer eines 28er Damenfahrrades. Dieses war am 27. Dezember gegen 13 Uhr in einem Waldstück hinter dem Wertstoffhof an der Molmker Straße gefunden worden, teilten die Beamten in ihrem Pressebericht mit. Allerdings liege den Ordnungshütern bislang keine Anzeige wegen des Diebstahls eines Zweirades vor. Deshalb tappt die Polizei im Dunkeln, wem das Fundstück gehören könnte.