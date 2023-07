Mellin hat wieder eine Brandruine mehr. Das Gebäude der ehemaligen Gellermannschen Gastwirtschaft brannte in der Ortsmitte fast komplett nieder. Was war geschehen?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mellin - Die Sirenen schrillten am Donnerstag um 9.59 Uhr in Beetzendorf, Rohrberg und Umgebung. Wohnhausbrand in Mellin lautete das Einsatzstichwort für die Feuerwehren, die in großer Zahl ausrückten. In der Ortsdurchfahrt, gleich gegenüber dem Gemeindebüro, stand die ehemalige Gellermannsche Gastwirtschaft lichterloh in Flammen.