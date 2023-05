Fahndung Café in Salzwedel: Wandsafe und Tausende Euro erbeutet - wer kennt die Diebe?

Bei einem Einbruch in einem Lokal in der Breiten Straße in Salzwedel haben die mutmaßlichen Täter gleich den ganzen Tresor mitgehen lassen. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.