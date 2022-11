Klötze: Aufmerksamer Anwohner vertreibt Einbrecher aus Mehrfamilienhaus

Weil ein 38-jähriger Mann am Montagmorgen (28.11.2022) Geräusche aus dem Keller hörte, wollte er nach dem Grund sehen. Als er in den Keller des Mehrfamilienhauses ging, floh ein Mann aus dem Gebäude.

Klötze (vs) - Ein 38-jähriger Mann hat am Montagmorgen (28.11.2022) um kurz nach 5 Uhr Geräusche aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Klötze vernommen.

Als er im Keller nachschauen wollte, flüchtete eine Person aus dem Haus, teilt die Polizeiinspektion Stendal mit. Der Unbekannte brach insgesamt sechs Vorhängeschlösser von Kellerabteilen auf.

Entwendet hatte der Täter nichts - vermutlich, weil er durch den aufmerksamen Anwohner bei seiner Tat gestört wurde.