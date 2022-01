Diesdorf/Klötze (vs) - Betrüger hatten es in den vergangenen Tagen auf ältere Menschen im Altmarkkreis Salzwedel abgesehen. In Diesdorf und Klötze gab es Betrugsversuche über den Enkeltrick bzw. ein falsches Inkassoschreiben. Die Einzelheiten:

Weil sich eine 85-jährige Frau aus Diesdorf am Donnerstag (20. Januar) einem Mitbewohner anvertraute, konnte ein Betrug noch verhindert werden. Die Seniorin war angeblich von ihrer Enkelin angerufen worden, die das Gespräch weinerlich und aufgeregt mit den Worten "Oma, es ist etwas Schlimmes passiert" eröffnete, wie die Polizei berichtet. Sogleich sei das Telefon an einen vermeintlichen Polizisten weitergeben worden. Der Betrüger erklärte, dass die Enkelin in einen Unfall verwickelt sei, bei dem die Mutter zweier kleiner Kinder zu Tode gekommen sei. Nur eine Kautionszahlung in Höhe von 30.000 Euro könne die Haft für die Tocher noch verhindern, machten der Anrufer weiter Druck.

Im Gespräch erkundigte sich der falsche Polizist zudem, ob die Diesdorferin Schmuck und Sparbücher zu Hause habe. Zu guter Letzt wollte der Unbekannte der gehbehinderten Seniorin sogar ein Taxi zur Hausbank bestellen.

Die 85-Jährige wurde misstrauisch und sprach mit einem Mitbewohner im Haus, der den Betrug feststellte und direkt die echte Polizei anrief.

Hinweise zur Betrugsmasche „falscher Polizeibeamter“ gibt es auf dieser Internetseite der Polizei.

Achtung! Betrugsmasche falsche Inkassoschreiben.

Misstrauisch wurde auch ein 71-jähriger Mann aus Klötze, als er ein vermeintliches Inkassoschreiben in den Händen hielt. Der Senior zeigte den Vorfall bei der Polizei der Purnitzstadt an.

In dem Schreiben versuchten Betrüger den Mann dazu zu bewegen, innerhalb von drei Tagen 290 Euro auf ein Konto in Litauen zu überweisen. Wenn das nicht geschehe, werde sogar 760 Euro eingefordert.

Tipps der Polizei

Woran erkennen Sie betrügerische Inkassoschreiben?

Wenn Sie die angegebene Firma im Internet suchen, erscheint regelmäßig eine Warnung vom Verbraucherschutz.

Das Geld soll oft auf ein ausländisches Konto überweisen werden (nicht immer).

Die Schreiben enthalten meist zahlreiche Rechtschreibfehler.

Die Firmen drohen mit Mahnbescheiden, Zwangsvollstreckungen, Pfändungen sowie Schufa-Einträgen und schüren damit Angst und bauen Druck auf.

Wer ein falsches Inkassoschreiben erhält, sollte darauf keinesfalls reagieren und Anzeige bei der Polizei erstatten. Eine Schwarzliste falscher Inkassofirmen finden Sie auf der Seite des Verbraucherschutzes.