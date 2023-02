Ein Mann hat offenbar in einem Supermarkt in Arendsee eine 83 Jahre alte Frau beklaut. Dort verschwand ihre Geldbörse aus dem Rollator. Von ihrer EC-Karte wurde wenig später Geld abgehoben.

Arendsee (vs) - Eine 83 Jahre alte Frau ist in Arendsee um ihr Geld gebracht worden. Dies teilt die Polizei mit und fahndet nun mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Was war passiert?

Bereits am 22. November sollen ein oder mehrere Täter einer 83 Jahre alten Seniorin die Geldbörse gestohlen haben, als sie in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Arendsee einkaufen war. Als die Frau an der Kasse bezahlen wollte, musste sie laut Polizei feststellen, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrem Rollator befand. Die Tasche wurde anschließend offenbar in der Straße Horning in Arendsee von den Tätern entsorgt und soll wiederaufgefunden worden sein. Allerdings ohne die EC-Karte der 83-Jährigen, wie die Polizei mitteilt.

Von dem Mann, der anschließend mit der gestohlenen Geldkarte der Geschädigten an einem Bankautomaten in der Friedensstraße in Arendsee Bargeld abhob, sollen allerdings Überwachungsaufnahmen existieren. Demnach soll so der oder einer der mutmaßlichen Täter ausgesehen haben:

Die Überwachungskamera eines Geldautomaten hat einen möglichen Täter aufgezeichnet. Foto: Polizei

Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter oder der Tat unter der Rufnummer 03901-8480 des Polizeireviers Salzwedel.