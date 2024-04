In Binde, einem Ortsteil von Arendsee, sind am Freitag gegen 14 Uhr fünf Ställe einer Schweinezuchtanlage in Brand geraten.

Binde - Großalarm in Binde bei Arendsee Freitag gegen 14 Uhr. In der Schweinezuchtanlage stehen fünf Ställe in Vollbrand. Feuerwehren aus der Region versuchen, ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern. Die Tiere konnten zum Teil nach draußen gelassen werden, in einige Ställen sind aber die Decken heruntergebrochen und vermutlich auf die Schweine in ihren Buchten gefallen.