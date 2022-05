Feuer frisst sich durch Bauwagen im Arendseer Ortsteil Kaulitz

Einsatz für die Feuerwehren der Region Arendsee, die Freiwilligen wurden um 12.14 Uhr alarmiert. In Kaulitz brannte ein Bauwagen, der als Wohnung diente.

Kaulitz (hz) - Die Einsatzkräfte waren am Mittwoch, 10. November, schnell vor Ort, doch die Konstruktion konnte nicht mehr gerettet werden. Ein Feuer brach in einem Bauwagen aus, der in Kaulitz nahe des Verbindungsweges nahe Mechau stand. 27 Freiwillige löschten.