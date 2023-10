Vermutlich in der Küche brach ein Feuer in einem Wohnhaus aus. Ein Großaufgebot von Feuerwehren war vor Ort.

Feuer in altem Bauernhaus nahe Arendsee: Einsatzkräfte löschen mit Atemschutz

Die Feuerwehren begaben sich mit Atemschutz in das Gebäude setzten einen Drucklüfter ein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lohne - 60 Einsatzkräfte von sieben Wehren wurden am Mittwoch, 11. Oktober, in den Arendseer Ortsteil Lohne gerufen. Dort brannte es in einem Haus.