In Salzwedel ist in einer Wohnung "Am Kronsberg" ein Feuer ausgebrochen. Grund für die Flammen war wohl eine Kerze.

Salzwedel/DUR. - In der Straße "Am Kronsberg" in Salzwedel ist es am Dienstagmorgen um 0.16 Uhr zu einem Brand gekommen.

Die Polizei evakuierte laut eigenen Aussagen den Hauseingang, währenddessen die freiwillige Feuerwehr Salzwedel den Brand löschte. Die 58 Jahre alte Bewohnerin und ihr 18 Jahre alter Sohn seien mit einem Rettungswagen wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung ins Altmarkklinikum Salzwedel gebracht worden.

Nach derzeitigem Stand scheint der fahrlässige Umgang mit einer Kerze Ursache für den Brand zu sein, heißt es. Der Sachschaden liege bei einem mittleren fünfstelligen Betrag. Es seien fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Salzwedel mit 25 Kameraden vor Ort im Einsatz gewesen.