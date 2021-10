Feuerwehr im Einsatz: Mähdrescher brennt in Scheune bei Arendsee

Die Feuerwehren aus Arendsee, Schrampe und Kläden eilen am Montagmorgen zu einer Scheune an der Thielbeerer Chaussee. In dem Gebäude brennt ein Mähdrescher.

Arendsee (cz/ds) - Aktive der Feuerwehren aus Arendsee, Schrampe und Kläden waren am Montagmorgen (25. Oktober) gegen 11 Uhr in einer Scheune an der Thielbeerer Chaussee gefordert. Nach ersten Erkenntnissen war es an einem Mähdrescher in dem Gebäude zu einem Brand gekommen.

Neben den Kräften der Feuerwehren war auch der Rettungsdienst der Johanniter vor Ort. Nach Informationen der Volksstimme wurde jedoch niemand bei dem Brand verletzt. Die Feuerwehrleute hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Vermutlich war es beim Starten des Mähdreschers zum Brand gekommen.