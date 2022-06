FraPa-Plast Apenburg: Auch das Wohnhaus des Firmenchefs fängt Feuer

Viele private Häuser im Ortskern von Apenburg entgehen am Freitag knapp einer Katastrophe. Insgesamt 28 Wehren aus dem Altmarkkreis wenden das Unheil vom Ort ab.

Apenburg(gb) - Es war der größte Feuerwehreinsatz in der Westaltmark seit vielen Jahren: Um die brennende Boxen voller Kunststoffteile auf dem Lagerplatz der Recycling- Firma FraPa-Plastin Apenburg zu löschen, kämpften am Freitag in der Spitze 280 Kameraden gleichzeitig gegen die Flammen.