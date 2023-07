In Salzwedel wurde ein Mann von zwei bis vier Personen ausgeraubt, so die Polizei.

Salzwedel (vs) - Im Bereich der Leichenhalle an der Steintorstraße im Birkenwäldchen kam es laut Pressemitteilung der Polizei am Abend des 5. Juli gegen 22.52 Uhr zu einer Raubstraftat. Dabei wurde der 38-jährige Geschädigte erheblich im Gesicht durch Tritte und Schläge verletzt, sodass er in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Dabei sollen zwei bis vier Personen ihn von hinten attackiert und zu Boden gebracht haben. Untere anderem soll das Fahrrad des Geschädigten entwendet worden sein.

"Wer hat zur genannten Tatzeit im Bereich des Birkenwäldchen Personen gesehen oder etwas gehört und kann sachdienliche Hinweise geben", fragt die Polizei in einer Pressemitteilung. Alle Hinweise an die Polizei Salzwedel, Große Pagenbergstraße 10, 29410 Salzwedel, Tel.: 039018480.