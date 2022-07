Einbruch in Kalbe: Diebe stehlen Schmuck im Wert von 35.000 Euro

In der Nacht zum Donnerstag kam es zu einem Einbruch auf der Ernst-Thälmann-Straße in Kalbe (Milde). Die Polizei sucht nach Zeugen.

Kalbe (vs) -Zwei unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 13.07. zum 14.07.2022 gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Uhren- und Schmuckgeschäfts in Kalbe (Milde) ein. Zwei Zeugen wurden gegen 03:30 Uhr durch lautes Klirren geweckt, anschließend konnten beide aus dem Fenster beobachten, wie zwei Personen gewaltsam in das Objekt eingedrungen sind. Daraufhin machten die Zeugen auf sich aufmerksam, sodass die beiden Täter flüchteten.

Laut ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von ca. 35.000 Euro. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Täter, im Rahmen der Suchmaßnahmen kam auch ein Fährtenspürhund zum Einsatz. Der Tatort wurde kriminaltechnisch untersucht.

Die Ermittlungen dauern an. Die unbekannten Täter waren laut den beiden Zeugen schwarz gekleidet, weitere Merkmale oder Auffälligkeiten sind nicht bekannt. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte im Polizeirevier Salzwedel (Tel.: 03901 848 0).