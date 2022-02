Karambolage in Diesdorf: Drei Autos beschädigt, eine Fahrerin verletzt

Bei einem Unfall im altmärkischen Diesdorf kollidierten am Dienstag gleich drei Fahrzeuge. Eine Autofahrerin verletzte sich dabei leicht.

Diesdorf (vs) - Gleich drei Pkw wurden bei einer Kollision auf der Kreuzung Wittinger-/Lämmerstraße in Diesdorf im Altmarkkreis Salzwedel beschädigt. Eine Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, wollte die Fahrerin (20) eines Opel Astra am Dienstag (8. Februar) gegen 14.10 Uhr die Kreuzung vom Schadewohler Weg aus in Richtung Lämmerstraße überqueren. Dabei über sah die junge Autofahrerin den Hyundai einer 62-jährigen Fahrerin auf der Wittinger Straße. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Hyundai noch gegen den Audi A6 einer 41-jährigen Fahrerin gedrückt wurde.

Die Audi-Fahrerin klagte nach Angaben der Polizei anschließend über Kopfschmerzen und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Opel und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von den Beamten auf etwa 12.500 Euro geschätzt.