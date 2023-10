In einem Mehrfamilienhaus an der Siedlung des Friedens in Salzwedel war am Sonntag ein Feuer ausgebrochen.

Salzwedel (cr) - Es ist 14.39 Uhr, als am Sonntag in Salzwedel die Sirene heult. In einem Mehrfamilienhaus an der Siedlung des Friedens war ein Feuer ausgebrochen. 19 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Salzwedel rückten mit fünf Fahrzeugen aus.

Bei dem Feuer handelt es sich um einen Kellerbrand, informierte Einsatz- und Ortsfeuerwehrleiter André Diesel. Die Freiwilligen konnten den Brand im Keller schnell löschen und so ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude verhindern. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. „Keiner wurde verletzt“, teilt Diesel mit.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt jetzt in diesem Fall.