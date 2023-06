Tragischer Vorfahrtsfehler: Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in der Burgstraße in Salzwedel schwer verletzt worden. Symbolbild:

Salzwedel (vs) - Zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Radfahrer ist es am Dienstagnachmittag in der Burgstraße in Salzwedel gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhr zunächst ein 45-jähriger Fahrradfahrer auf der Westermarktstraße in Salzwedel in Richtung Burgstraße, als er an der dortigen Kreuzung einen aus der Neutorstraße kommenden, vorfahrtsberechtigten 40-jährigen Autofahrer übersah. Die beiden Fahrzeuge seien aufeinander geprallt und der Radfahrer auf die Frontscheibe des Autos geschleudert worden, heißt es.

Der 45-Jährige habe schwere Verletzungen erlitten und sei ins Krankenhaus gekommen.