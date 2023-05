Salzwedel (vs) - Polizeikontrolle in der Altmark: Polizeibeamte haben am 1. Mai in Klein Gerstedt ein Auto kontrolliert, der ihnen mit langsamer Geschwindigkeit entgegenkam.

Nach Angaben der Polizei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um einen 13-Jährigen handelte. Sein Vater, dem das Fahrzeuge gehöre und der als Beifahrer dabeigesessen habe, habe laut eigener Aussage seinen Sohn fahren lassen.

Gegen den Vater wurde ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet, so die Beamten in einer Pressemitteilung.