Kunrau: Bürobrand nach technischem Defekt im Klötzer Ortsteil

Kunrau / hh - Ein technischer Defekt an einem Computer hat am Mittwoch gegen 1.40 Uhr ein Feuer in einem Büro ausgelöst und schließlich auf den Dachstuhl eines Kunrauer Hauses an der Braunschweiger Straße übergegriffen. Darüber informierte gestern die Pressesprecherin des Salzwedeler Polizeireviers, Franziska Hotopp. „Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden“, machte sie deutlich. Denn das haben die umfangreichen Ermittlungen der Kriminaltechniker vor Ort ergeben.