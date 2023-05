Täter weiterhin flüchtig Vom Verkaufsgespräch zur Messerattacke: Ladenbesitzer spricht über Raub in Salzwedel

Immer mehr Überfälle im Altmarkkreis. Nun traf es einen Uhrenhändler in Salzwedel. Unter vorgehaltenem Messer wurde er am Mittwoch am helllichten Tage beraubt.