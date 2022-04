Salzwedel (vs) - Im Altmarkkreis bekommen Menschen vermehrt Post von einer vermeintlichen Anwaltssozietät „Kanzlei Schmidt und Kollegen“. In dem Schreiben wird ihnen vorgegaukelt, dass sie einen Vertrag über eine Teilnahme an einem Gewinnspiel abgeschlossen hätten und werden dazu aufgefordert einen Betrag in Höhe von 289,50 Euro zu bezahlen.

Dabei werden die Betroffenen aufgefordert mittels Lastschriftverfahren diese Summe zu bezahlen, so die Polizei. Dazu sollen die eigenen Bankdaten entweder per Fax mitgeteilt werden oder ein QR-Code genutzt werden, der sich am Ende des Mahnschreibens befindet.

So sehen die falschen Briefe aus. Foto: Polizei

Betroffene, die ein solches Schreiben erhalten, sollten auf gar keinen Fall die eigenen Bankdaten mitteilen und die Lastschriftgenehmigung versenden. Stattdessen solle man Anzeige bei der Polizei erstatten.