Wöpel (vs) - Auf der B248 von Kuhfelde in Richtung Püggen fuhr am Mittwoch, 30. August, gegen 18.05 Uhr ein 41-Jähriger mit einem Mercedes. Am Abzweig Wöpel nahm er das Messgerät von einer Geschwindigkeitskontrolle wahr.

Daraufhin bremste er sein Fahrzeug sehr abrupt ab, so dass er die Kontrolle über das selbige verlor. Dadurch kam er zunächst nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Leitpfosten kollidierte und durch den Straßengraben pflügte. Anschließend überquerte er noch einmal die komplette Fahrbahn und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er an einem Baum zum Stehen kam.

Der Mann verletzte sich dabei nur leicht. Der Mercedes erlitt wirtschaftlichen Totalschaden und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 4000 Euro geschätzt. Der Unfallfahrer konnte außerdem keinen Führerschein vorweisen. Deshalb muss er sich nun zudem auch in einem Strafverfahren verantworten, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.