Kusey/Klötze (vs) - Am Donnerstag, 27. Juli, war gegen 17.30 Uhr auf regennasser Fahrbahn ein 61-Jähriger mit seinem Opel von Kusey nach Klötze unterwegs. Nachdem Durchfahren einer Linkskurve am Abzweig nach Wenze kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten, bevor er mit einem Baum kollidierte und dann in einem Maisfeld auf der Fahrerseite zum Liegen kam.

Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Danach wurde er mittels eines Rettungswagens mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in das Krankenhaus Wolfsburg gebracht. Das Fahrzeug, an dem Totalschaden entstand, wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Der Gesamtschaden bei dem Unfall wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die L20 für gut zwei Stunden gesperrt.