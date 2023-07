Kunrau (vs) - Schwerer Unfall in Kunrau. Was ist passiert? Als eine 63-Jährige mit einem Nissan am Montag, 31. Juli, die Hauptstraße in Kunrau befuhr, missachtete sie das Rotlicht der Ampel am Fußgängerüberweg und stieß mit einem 8-Jährigen zusammen.

Dieser überquerte gerade mit seinem Fahrrad den Überweg.

Laut Pressemitteilung der Polizei beträgt der entstandene Sachschaden rund 1000 Euro. Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in das Krankenhaus nach Wolfsburg.