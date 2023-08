Salzwedel (vs) - Eine 87-jährige Seniorin aus dem Altmarkkreis erhielt am Mittwoch einen Anruf von vermeintlichen Polizeibeamten, in dem ihr mittgeteilt wurde, dass ihre Enkelin bei einem Unfall ein Kind angefahren habe.

Gegen die Zahlung eines fünfstelligen Betrages könnte ihre Enkelin ausgelöst werden. Da die Frau nicht so viel Bargeld parat hatte, wurde auch nach Schmuck und Wertgegenständen gefragt. Später kam es dann zu einer Übergabe von Sachen im Wert des gewünschten Betrages an eine männliche Person im Alter von circa 25 bis 30 Jahren. Erst danach wurde der Seniorin klar, dass sie Opfer eines Betruges wurde.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Folgen Sie nicht den Aufforderungen der Anrufer. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preis.

- Rufen Sie ihre tatsächlichen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

- Denken Sie daran: Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals telefonisch um die Aushändigung von Bargeldbeträgen oder Wertsachen bitten.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Personen, die sich nicht kennen.

- Falls Sie einen solchen Anruf erhalten, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen.