Arendsee (vs) - Versuchte gefährliche Körperverletzung an der Seepromenade in Arendsee: Am Freitagabend, 30. Juni, befanden sich drei Angler am Bootssteg des örtlichen Angelvereins (Höhe Kaffeegarten) in Arendsee. Gegen 17.30 Uhr warf plötzlich eine bislang unbekannte Person mit insgesamt drei Ziegelsteinen in Richtung der Angler, heißt es von Seiten der Polizei in einer Pressemitteilung.

Einer der Steine soll laut den Beamten nur wenige Zentimeter vom Kopf des einen Mannes vorbei ins Wasser geflogen sein.

Personen, die sachbezogene Hinweise geben können, werden gebeten sich im Polizeirevier Salzwedel unter der Telefonnummer: 03901/848-0 zu melden. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.