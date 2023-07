In Schwiesau im Altmarkkreis Salzwedel ist es zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss gekommen. Dies berichtet die Polizei.

In der Zichtauer Straße in Schwiesau ereignete sich ein Unfall.

Schwiesau (vs) - In Schwiesau ereignete sich am 31. Juli gegen 0.30 Uhr ein Unfall. Ein 32-Jähriger fuhr mit einem Peugeot auf der Straße Eckernkamp. Beim Abbiegen nach links auf die Zichtauer Straße kam er dann zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Straßenpoller.

Danach kam er nach links von der Fahrbahn ab, wo die Fahrt an einem Baum endete. Der Fahrer machte schon augenscheinlich einen erheblich alkoholisierten Eindruck. Ein Test ergab, dass er 2,72 Promille hatte.

Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdient geborgen werden. Der Schaden wird auf gut 15.000 Euro geschätzt.