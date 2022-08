Demenzkranker Mann wird in der Altmark gesucht

Ein stark an Demenz erkrankter Mann wird in der Altmark gesucht. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Mellin (vs) - Seit dem 2. August gegen 9.00 Uhr wird der stark demenzkranke Helmut Nefe, 78 Jahre alt, vermisst. "Herr Nefe verlies mit seinem Fahrrad den Wohnort in Mellin in unbekannte Richtung". so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Personenbeschreibung der Polizei lautet: 1,80 Meter groß, weis/blau kariertes Hemd, grünes Fahrrad, Jeanshose, Brillenträger.

So sieht der Gesuchte in der Altmark aus. Foto: Polizei

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer Notsituation befindet. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bisher erfolglos. Wer Helmut Nefe gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Salzwedel (Tel.: 03901/848-0) oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.