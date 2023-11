Polizei erfolgreich in Arendsee: Mutmaßlicher Steinewerfer gefasst

Arendsee/hz. - Laute Knallgeräusche weckten beunruhigte Einwohner entlang des Harper Weges in Arendsee. Sie riefen am Sonntag, 5. November, gegen 8 Uhr die Polizei. Die Ordnungshüter bekamen schnell heraus, woher die Geräusche kamen. Es stellte sich heraus, dass ein Bungalowfenster, ein Pkw Chevrolet und ein Pkw Hyundai durch Steinwürfe beschädigt wurden. Mit Hilfe von Zeugen, die den mutmaßlichen Täter beschreiben konnten, gelang es, diesen zu erwischen. Er befand sich ganz in der Nähe des Tatortes. „Bei der Durchsuchung des 44-jährigen Mannes konnten weitere Steine aufgefunden werden“, heißt es von der Polizei.

Die Ordnungshüter leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Ermittlungen dauern an. Am Harper Weg befindet sich unter anderem der Campingplatz. Dort sorgen Diebe und Randalierer immer mal wieder für Probleme.