Polizisten haben in Salzwedel einen Mann gefasst, der ein Grafito an einen Brückenpfeiler gesprüht hat, und kurzzeitig festgenommen.

Polizei erwischt Graffiti-Sprüher in Salzwedel

Salzwedel (vs) - Streife fahren und mit etwas Glück Täter auf frischer Tat erwischen: Das gelang Polizeibeamten am Sonnabend gegen 0.15 Uhr in Salzwedel. Sie waren auf der Kleinbahnstraße unterwegs, als sie feststellten, dass vier Männer ein Graffito auf einen Brückenpfeiler sprühten. Das Quartett sei auf die Brücke geflüchtet, heißt es im Pressebericht. Doch einen der Täter hätten die Beamten fassen können.

Dem 34-Jährigen seien kurzzeitig Handschellen angelegt worden, bis seine Identität zweifelsfrei festgestellt worden sei.

An dem Brückenpfeiler hatten die Täter eine Plane, vier Taschen mit insgesamt 33 Sprühflaschen und Handschuhe zurückgelassen. Diese Utensilien sind durch die Ordnungshüter sichergestellt worden.

Bei dem Graffito habe es sich um ein Motiv mit Fußballbezug gehandelt, informiert die Polizei. Es sei etwa 20 mal zwei Meter groß gewesen.

Der erwischte Täter musste zur Anzeigenaufnahme mit ins Revier. Anschließend ist er wieder freigelassen worden. Er muss sich in einem Strafverfahren für das Sprühen verantworten.