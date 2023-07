Frau verletzt sich bei Unfall in der Altmark

In Mieste kam es laut Polizei zu einem Unfall.

Mieste (vs) - Ein 89-jähriger Mann fuhr am 26. Juli gegen 12.25 Uhr mit einem VW Golf auf der Bundesstraße 188 bei Mieste in Richtung Miesterhorst und hatte die Absicht, nach links nach Mieste abzubiegen.

Dabei ließ er nicht eine im Gegenverkehr befindliche 34-jährige Frau mit einem Audi A3 durchfahren. Es kam zum Zusammenprall beider Fahrzeuge. Die Frau verletzte sich dabei leicht an der rechten Hand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. An der Unfallstelle kam es während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge zu Verkehrsbehinderungen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.