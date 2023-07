In nur wenigen Stunden haben gleich zwei Mähdrescher in der Altmark Feuer gefangen. Der Sachschaden ist immens, so die Polizei.

Brunau/Jeetze/Hohenlangenbeck (vs) - Binnen weniger Stunden haben gleich zwei Mähdrescher in der Altmark Feuer gefangen. Erst kam es am Mittwoch, 19. Juli, gegen 13.35 Uhr zwischen Brunau und Jeetze an der L15 zu einem Brand.

Der 30-jährige Fahrer bemerkte plötzlich bei der Arbeit eine Rauchentwicklung aus dem Heck des Mähdreschers und informierte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Wehren aus Badel, Jeetze, Brunau, Kalbe, Packebusch und Plathe stand der Mähdrescher bereits im Vollbrand. 49 Kameraden, die mit neun Fahrzeugen vor Ort waren, machten sich an die Arbeit und löschten den Brand.

Neben dem Mähdrescher wurde auch eine Fläche von ungefähr 200 Quadratmetern bereits abgeernteten Stoppelackers in Mitleidenschaft gezogen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Der Schaden wird in diesem Fall auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Ob ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Altmark: Hoher Sachschaden nach zwei Mähdrescherbränden

Der zweite Mähdrescherbrand in der Altmark wurde der Polizei und Feuerwehr im Bereich Hohenlangenbeck mitgeteilt. Foto: Polizei

Der zweite Brand ereignete sich ebenfalls am Mittwoch gegen 16.30 Uhr zwischen der K1408 und der B248 bei Hohenlangenbeck. Hier bemerkten der 44-jährige Fahrer und sein 35-jähriger Beifahrer plötzlich Brandgeruch in der Kabine, wobei sie schließlich feststellten, dass es am hinteren Teil des Mähdreschers schon brannte.

Zum Einsatz kamen 51 Kameraden der Wehren Kuhfelde, Rohrberg, Siedenlangenbeck, Valfitz und Beetzendorf, die mit elf Fahrzeugen vor Ort waren und den Brand löschten. Ebenfalls abgelöscht wurden etwa 100 Quadratmeter des abgeernteten Rapsfeldes rund um den Mähdrescher.

Hier beläuft sich der Schaden auf geschätzte 170.000 Euro, so die Polizei. Auch in diesem Fall wird noch ermittelt, ob es sich um einen technischen Defekt gehandelt hat.