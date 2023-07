Salzwedel (vs) - Unfall mit einem Kind in der Salzwedeler Brückenstraße. Was ist passiert?

Eine 40-jährige Frau ist am 3. Juli gegen 12 Uhr in ihrem Citroen auf der Brückenstraße in Richtung Ernst-Thälmann-Straße gefahren. Ein Mädchen (10), welches mit dem Fahrrad den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Schillerstraße überquerte, wurde von der Citroen-Fahrerin zu spät gesehen und es kam zur Kollision, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Das Kind musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es erlitt nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.