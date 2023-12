Salzwedel/vs - Zwischen dem 28. November und dem 5. Dezember wurde einem Mann aus dem Altmarkkreis Salzwedel Geld gestohlen.

Ein 48-Jähriger aus dem Altmarkkreis hatte vor einer Woche eine angebliche E-Mail seiner Bank bekommen, in der er aufgefordert wurde seine persönlichen Daten zu bestätigen. Daraufhin klickte er einen Link an und gab seine Daten sowie seine PIN ein. Danach fehlte ein fünfstelligen Bereich auf dem Konto, heißt es in einer Pressemitteilung.

Tipps der Polizei zum Schutz vor Phishing-Mails

· Kreditinstitute fordern grundsätzlich keine vertraulichen Daten per E-Mail, per Telefon oder per Post von Ihnen an. Wenn Sie unsicher sind, halten Sie in jedem Fall Rücksprache mit Ihrer Bank.

· Vergewissern Sie sich, mit wem Sie es zu tun haben. Überprüfen sie die Adressliste in ihrem Browser. Bei geringsten Abweichungen sollten sie stutzig werden.

· Klicken Sie niemals auf den angegebenen Link in der übersandten E-Mail. Versuchen Sie stattdessen, die in der E-Mail angegebenen Seiten über die Startseite ihrer Bank zu erreichen.

· Übermitteln Sie keine persönlichen oder vertraulichen Daten, vor allem keine Passwörter, PIN oder Transaktionsnummern.