Eskalation am Bahnhof Salzwedel Mann zieht im Bus ein Messer und bedroht Polizisten - So reagieren sie

In einem Bus am Bahnhof Salzwedel zieht ein Mann ein Messer und bedroht zwei Polizisten. Erst als die Beamten den Mann überwältigen können, ist die Situation entschärft. Was genau passiert ist.