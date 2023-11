Winterfeld/Apenburg/vs - Bei einem Unfall auf der L1 bei Winterfeld und Apenburg wurde eine Person am 13. November um 6.35 Uhr schwer verletzt.

Als 43-Jähriger mit seinem Hyundai am Montagmorgen auf der L1 von Winterfeld nach Apenburg fuhr, übersah er einen 44-jährigen Radfahrer, welcher in derselben Richtung unterwegs war, sodass es zum Zusammenprall kam.

In der Folge stürzte der Radfahrer und wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus in Salzwedel. Der Sachschaden wird auf etwa 1200 Euro geschätzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei am Schluss.