Polizei stoppt Radfahrer in Salzwedel, der während der Fahrt Bier trinkt

Salzwedel/dpa - Die Polizei hat am Samstagabend in Salzwedel einen betrunkenen Fahrradfahrer angehalten, der sich während der Fahrt ein Bier schmecken ließ. Die Verkehrskontrolle habe ergeben, dass der Mann bereits über einen Atemalkoholwert von 2,74 Promille verfügte, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel am Sonntag mit.

Die Beamten hätten den Mann zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus begleitet. Den Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren.