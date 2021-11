Polizei warnt: Bei diesem Schreiben sollten Altmärker nicht reagieren

Altmarkkreis (vs) - Wenn dieses Schreiben im Briefkasten landet, dann ist Vorsicht angesagt. Die Polizei im Altmarkkreis warnt aktuell vor der Post eines vermeintlichen Inkasso-Unternehmens.

In dem Brief einer sogenannten "Pro Collect AG" werde dem Leser vorgegaukelt, dass er einen Vertrag über die Teilnahme an einem Gewinnspiel abgeschlossen habe. Dazu gehört die Forderung 272,46 Euro zu bezahlen.

Die Polizei betont, dass es sich dabei um keine neue Masche handele. Bei früheren Fällen sei allerdings noch eine Kontoverbindung angegeben gewesen, die zur Zahlung genutzt werden sollte. Neu ist nun, dass die Betroffenen dazu aufgefordert werden, direkt eine Einzugsermächtigung zu unterschreiben und diese per Mail oder Fax absenden sollen.

Die Polizei rät: "Betroffene, die ein solches Schreiben erhalten, sollten auf gar keinen Fall die Einzugsermächtigung ausfüllen und versenden. Stattdessen sollte man Anzeige bei der Polizei erstatten."