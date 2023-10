Beetzendorf/vs - In den Morgenstunden kam es auf der Ortsverbindungsstraße Beetzendorf in Richtung Tangeln zu einem Wildunfall. Der Unfall fand am Donnerstag, dem 26. Oktober, um 5.30 Uhr statt.



Ein plötzlich die Fahrbahn querendes Reh stieß dabei mit dem VW eines 38-Jährigen zusammen. Das Tier konnte am Unfallort nicht aufgefunden werden, hinterließ aber am Fahrzeug einen erheblichen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Fahrer blieb dabei unverletzt.