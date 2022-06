Salzwedel: 26-Jähriger wirft Messer auf Polizeibeamte

In Salzwedel in der Altmark hat ein 26-Jähriger versucht, auf Passanten einzustechen und warf anschließend das Tatmesser auf zum Tatort eilende Polizisten.

In Salzwedel wurden Polizisten angegriffen.

Salzwedel (vs) - Ein 26-jähriger Mann fiel am 27. Juni gleich mit mehreren Straftaten auf, so die Polizei.

Gegen 11.30 Uhr schlug der Mann in seiner Wohnung in Salzwedel ein Fenster ein. Eine Frau (62), die die Sachbeschädigung wahrnahm, wurde anschließend durch den 26-Jährigen beleidigt und bedroht. Die Zeugin informierte die Polizei. Als die Beamten kurze Zeit später am Tatort waren, war der Beschuldigte nicht mehr vor Ort. Eine Tatortnahbereichsfahndung nach dem Mann wurde eingeleitet.

Im Rahmen dieser Fahndungsmaßnahmen war eine Streifenwagenbesatzung gegen 12 Uhr in der Karl-Marx-Straße in Salzwedel unterwegs. Hier machte ein Mann die Polizisten durch Winken auf sich aufmerksam. Der 68-Jährige schilderte den Beamten, dass er durch einen jüngeren Mann mit einem Messer bedroht wurde. Der Rentner setzte ein Pfefferspray gegen den Täter ein, sodass dieser die Flucht ergriff.

Während des Gespräches mit dem 68-jährigen Geschädigten nahmen die Polizeibeamten einen Mann wahr, der in der Karl-Marx-Straße aus einem Gebüsch hervorkam. Als sich die Polizisten zu dem Mann begaben und diesen ansprachen versuchte er zu fliehen. In der Folge blieb der Täter kurz stehen, drehte sich um und warf ein Messer gezielt in Richtung der Polizeibeamten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeirevier Salzwedel verbracht. Die Polizisten blieben unverletzt. Im Polizeigebäude erfolgte eine ärztliche Untersuchung des Mannes. Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Stendal wurde der 26-Jährige gegen 16 Uhr aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung und wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.