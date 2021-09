Unfall Salzwedel: 33-jähriger Autofahrerin bei Verkehrsunfall mit LKW verletzt

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern in Salzwedel. Ein 52-jähriger LKW-Fahrer übersah eine 33-jährige Autofahrerin. Diese wurde beim Zusammenstoß verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.